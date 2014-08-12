Здешевшання квитків у зв'язку зі зміною страховика "Укрзалізниці" завершиться до вересня

Як повідомив УНІАН голова правління страхової компанії «Інтер-Поліс», що надає свої послуги залізницям України, Стефан Совінський, зменшення розміру тарифної ставки страхового платежу з 1,5% до 0,4% від вартості квитка на маршрутах міжміського, приміського та міжнародного повідомлень буде відображено у квитках залежно від дати укладення договорів між залізницями і безпосередньо страховою компанією «Інтер-Поліс».

Зокрема, Совінський повідомив, що на Південній залізниці страховий платіж уже зменшено з 1 серпня, тому що договір із магістраллю з обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті було укладено 29 липня.

Такий же розмір страхового платежу, який утримується з пасажирів Одеської та Придніпровської залізниць, буде введено в дію з 15 серпня, оскільки договори з підприємствами було укладено 8 і 11 серпня відповідно.

У свою чергу, «Інтер-Поліс» підписала договір із Львівською магістраллю 1 серпня, згідно з яким зменшення страхового платежу буде відображено у квитку з 1 вересня.

Разом з тим, голова правління страхової компанії «Інтер-Поліс» уточнив, що у зв'язку з бойовими діями на сході України, договірні зобов'язання з надання таких страхових послуг із Донецької залізницею поки не підписано.

Совінський також додав, що Південно-Західна залізниця договірних відносин з обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті з СК «Інтер-Поліс» не має. Він уточнив, що Південно-Західна магістраль поки ще не визначилася з вибором компанії-страховика.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Максим Бланк повідомив, що «Укрзалізниця» відмовилася від послуг трьох страхових компаній, що здійснюють страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті - "Українського страхового дому", «Злагоди» і "Домінанти", вибравши єдиного страховика - компанію «Інтер-Поліс».

В інтерв'ю УНІАН генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк повідомив про плани відомства замінити особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті на страхування відповідальності перевізника перед пасажирами.

Згідно з урядовою постановою від 25 липня № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», частину акцій компанії «Інтер-Поліс», що належать Фонду державного майна України, було передано «Укрзалізниці», в результаті чого вона отримала контрольний пакет акцій у компанії.

Довідка УНІАН. Страхова компанія "Інтер-Поліс", заснована в 1993 році, спеціалізується переважно на страхуванні корпоративних клієнтів, а також на страхуванні залізничних підприємств. Компанія здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій за 9 добровільними видами страхування і 3 ліцензій за обов'язковими видами страхування.