"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО майже 3 тисячі осіб

Залізниці України з 7 липня по 12 серпня безкоштовно вивезли 2 855 людей із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських терористів на сході країни. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

«Із 7 липня по 12 серпня за замовленнями міжвідомчого координаційного штабу безкоштовно перевезено з Донецької і Луганської областей 2 855 пасажирів», - сказано в повідомленні.

Зокрема, 7 серпня з міста Ясинувата до Одеси «Укрзалізниця» безкоштовно перевезла 100 дітей, серед яких діти-сироти, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

Загалом за вказаний період з Донецької і Луганської областей залізниці перевезли більш як 285 тис. пасажирів. При цьому пасажирам було запропоновано 312 тис. місць. Середня населеність потягів становила 91%.

Зокрема, найбільшу кількість вимушених переселенців «Укрзалізниця» перевезла в київському напрямі – 127,2 тис. осіб, у кримському напрямі - 57,6 тис. осіб, у львівському - 31,4 тис., в одеському - 28,2 тис., у напрямі Харкова і Дніпропетровська - 40,5 тис.

«Питання перевезень пасажирів з небезпечної території перебуває на постійному контролі керівництва «Укрзалізниці». Залізничники в оперативному режимі виконують всі замовлення, що надходять від міжрегіональних штабів. При цьому перевезення переселенців у плацкартних вагонах здійснюються безкоштовно», - наголосили в прес-службі.

Також для матерів з дітьми із східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері і дитини, залах очікування і в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно прийняла рішення про подальше надання добродійної допомоги – забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщаються з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО.

У зв'язку з анексією Криму і загостренням політичної ситуації в східному регіоні країни були скасовані і обмежені деякі маршрути курсування пасажирських потягів у напрямі Донецька, Луганська і Криму, у зв'язку з чим пасажирооборот у внутрішньодержавному сполученні впав на 41,1%.