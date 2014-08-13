Окупанти Криму через величезні черги заборонять рух автобусів по Керченській переправі

Автомобільні черги на Керченській переправі продовжують зростати. Понад тисячі авто стоять тепер не тільки з боку Кубані, але і на відправку з окупованого Криму до Росії, передає "Крим. Реалії".

Як повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції анексованої АРК, за даними оперативного чергового, вранці 13 серпня, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують 1280 автомобілів, в порту «Крим» - 1050 машин.

Читайте такожОкупанти Криму визнали, що довго стримувати ціни їм не вдасться«Всю добу на Керченській переправі курсували 6 основних поромів, а також додатковий залізничний пором «Анненков» і катамаран «Сочі 2». На даний момент очікування порома становить до 20 годин», - повідомили у відомстві.

Туристам настійно рекомендують користуватися громадським транспортом.

Читайте такожРада прийняла закон про утворення вільної економічної зони КримуЧерез простоювання у багатотисячній пробці у водіїв авто на Керченській переправі починають здавати нерви. Так, на поромній переправі в пункті пропуску «Кавказ» водії перевернули машину депутата Держдуми Росії, який намагався проїхати без черги на пором у напрямку анексованого Криму.

Як передає "Кримінформ", рух автобусів через Керченську поромну переправу з 15 серпня буде обмежено, а з 20 серпня - повністю заборонено для зменшення черг з легкового автотранспорту, повідомив нелегітимний в.о. міністра транспорту Криму Анатолій Цуркін. "Міра тимчасова, введена до 5 вересня, у зв'язку з піковим навантаженням на Керченську поромну переправу", - сказав він. Цуркін додав, що обмеження не торкнуться тільки автобусів з організованими групами дітей.