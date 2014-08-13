Рух поїздів через станцію Ясинувата закрито у зв'язку з бойовими діями

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зв'язку з бойовими діями на сході України, закрила рух поїздів через станцію Ясинувата в Донецькій області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на Головне управління безпеки руху відомства.

Зокрема, 12 серпня бойові дії велися на станціях Ясинувата, Донецьк-Північний і Кринична Донецької залізниці, у зв'язку з чим усіх працівників структурних підрозділів станцій з метою безпеки було евакуйовано.

Крім того, 12 серпня о 13:50 під час бойових дій на станції Менчугове Донецької області терористи підірвали вантажний вагон з вугіллям, а також підірвали залізничне полотно на перегоні Караванна - Доля, внаслідок чого було пошкоджено 4 метри колії.

Також повідомляється, що 11 серпня о 23:20 через артобстріл станції Донецьк-Північний на 9 годин було затримано відправлення пасажирського потягу №144 сполученням Донецьк - Санкт-Петербург. «На станції пошкоджена контактна мережа», - додали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, загалом за час проведення бойових дій на сході України при виконанні службових обов'язків травмовано дев'ять залізничників і один працівник загинув.

Починаючи з другої половини травня цього року, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки дороги, унаслідок чого ДЗ відміняла низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Збиток «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни сягає 600 млн. грн. «Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.