Рух поїздів через станцію Ясинувата відновлять сьогодні вдень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

«Дійсно, станом на 6-ту ранку 13 серпня рух потягів по цій станції було закрито через сильні пошкодження Ясинуватського залізничного вузла у результаті бойових дій, проте з 13:30 13 серпня усі пасажирські потяги дальнього проходження відправлятимуться зі станції Ясинувата через ділянку Костянтинівка – Слов'янськ – Лозова», - повідомили у прес-службі.

Згідно з прес-релізом, виняток становить лише потяг №584 сполученням Маріуполь - Київ, який відправляється з Маріуполя і слідує за маршрутом Волноваха – Камиш-Зоря - Запоріжжя.

У прес-службі підкреслили, що в даний час приміські потяги Донецької залізниці курсують у Донецькій області на ділянках: Маріуполь - Волноваха, Волноваха - Бердянськ, Авдіївка - Красноармійськ - Чаплине, Ясинувата - Костянтинівка - Краматорськ - Слов'янськ - Красний Лиман; у Луганській області на ділянках Родакове - Луганськ, Сентянівка - Родакове, Комунарськ - Родакове.

У повідомленні підкреслюється, що в даний час через бойові дії на сході існують затримки потягів, як у відправленні, так і у прибутті. У прес-службі пояснюють, що дані незручності виникають виключно через те, що Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників в оперативному порядку коригує графік руху, а іноді і маршрут курсування потягів.

У зв'язку з цим, у разі планування поїздки ДЗ рекомендує пасажирам звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху потягів.

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«Колектив Донецької залізниці з честю виконує свої професійні обов'язки і вживає всіх можливих заходів для організації безпечних пасажирських перевезень. Щодня залізничники ризикують своїм здоров'ям і життям під час підготовки і відновлення інфраструктури, підготовки і екіпірування рухомого складу, обслуговування пасажирів і інших обов'язків», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, всього за час проведення бойових дій на сході України під час виконання службових обов'язків травмовано десять залізничників, з них один працівник загинув.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували мости і ділянки залізниці, через що ДЗ скасувала низку потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Збиток «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни сягає 600 млн грн. «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.