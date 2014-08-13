До Дня Незалежності пустили додатковий потяг Дніпропетровськ - Генічеськ

Придніпровська залізниця (ПЗ) для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Незалежності України призначила додатковий поїзд №522/521 за маршрутом Дніпропетровськ - Генічеськ - Дніпропетровськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

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Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №522/521 вирушить із Дніпропетровська 21 серпня о 21:40 і прибуде до Генічеська о 07:43. У зворотному напрямку поїзд вирушить 25 серпня о 21:55 і прибуде на станцію призначення на наступний день о 06:31.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" до Дня Незалежності призначила три додаткових поїзди, які з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом та Хмельницьким, а також призначила додаткові рейси цілорічного потяги з Києва до Кам'янця-Подільського.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.