«Укрзалізниця» заощадила майже 2,2 млрд грн завдяки перегляду договорів з контрагентами

«За підрахунками фахівців «Укрзалізниці», умовна економія коштів від зменшення вартості закупівлі продукції становитиме понад 290 млн грн. А якщо врахувати договори, розірвані у зв'язку з невиконанням зобов'язань контрагентами і небажанням знижувати ціни, - загальна умовна економія коштів становитиме майже 2,2 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за дорученням генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка на підприємствах залізничного транспорту здійснюються заходи, спрямовані на оптимізацію витрат галузі в складних економічних умовах.

Зокрема, в рамках цих заходів із квітня цього року «Укрзалізниця» проводить роботу з постачальниками продукції щодо зменшення цін до 15% на закупівлю матеріально-технічних ресурсів, робіт і послуг, зокрема за укладеними договорами.

У прес-службі зазначили, що проведена робота щодо перегляду цін на закупівлю матеріально-технічних ресурсів позитивно вплинула на стан кредиторської заборгованості "Укрзалізниці", що, в свою чергу, дозволить спрямувати зекономлені фінансові ресурси на розвиток залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заощадила понад 234 млн грн завдяки перегляду умов договору державного підприємства «Укрзалізничпостач», яке здійснює закупівлю і поставку продукції для залізниць України, з ЗАТ "ТД«Електровозмаш»" (Єкатеринбург, Росія) на постачання 91 магістрального електровоза.

Крім того, «Укрзалізничпостач» розірвав договори на загальну суму понад 1,6 млрд грн через завищені ціни на продукцію частини постачальників, зокрема договір постачання з ТОВ «ТД «Дружківські металеві вироби» на суму понад 267,5 млн грн, а також договір на постачання дизпалива з ТОВ «Екоойл» на суму понад 1,3 млрд грн.