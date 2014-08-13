"Укрзалізниця" передала МВС матеріали розслідування щодо закупівлі потягів Hyundai

Управління контролю і внутрішнього аудиту Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") упродовж другого кварталу 2014 року провело три службові розслідування за публікаціями в ЗМІ і зверненнями, які містять інформацію про можливі порушення фінансово-господарської діяльності підлеглих відомству підприємств, зокрема щодо закупівлі й експлуатації швидкісних поїздів Hyundai.

Про це на свій сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник керівника "Укрзалізниці" Максим Бланк.

За його словами, проведено службове розслідування щодо закупівлі й експлуатації Південною залізницею і держпідприємством "Українська залізнична швидкісна компанія" міжрегіональних швидкісних електропоїздів виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, матеріали за яким направлено в Головне слідче управління МВС України.

Крім того, Управління контролю і внутрішнього аудиту відомства провело службове розслідування щодо укладення Південно-Західною залізницею договорів на екіпіровку і миття вагонів з компаніями "Залізний кулак", "Майстер Клин" і "Розвиток ХХІ століття", матеріали по якому було направлено в прокуратуру.

Також Бланк написав, що було проведено розслідування за фактами зловживань начальником вокзалу станції "Київ-Пасажирський" Південно-Західної магістралі при виплаті матеріальних заохочень працівникам, а також розрахунків касирами пасажирів при реалізації квитків.

Крім того, за словами першого заступника керівника залізничної галузі, тільки за період з 1 червня поточного року були скасовано щонайменше два тендери, зокрема щодо запасних частин до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10 на суму 14,21 млн. грн; частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплень і арматури і їх частин; механічного устаткування для управління рухом на загальну суму 34,2 млн. грн.

Разом з тим, коментуючи початок реформи «Укрзалізниці», зокрема етап проведення незалежної оцінки майна і майнових прав відомства, Бланк повідомив, що якась полтавська компанія "УкрБізнесКонсалтинг" до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет України скаргу з приводу тендеру, проведеного "Укрзалізницею", з оцінки свого майна з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", що уповільнить процес реформування галузі.

«До завершення тендерної процедури компанія з Полтави "УкрБізнесКонсалтинг" встигла подати скаргу в Антимонопольний комітет, а комітет ухвалив рішення цю скаргу розглянути через місяць, оскільки хоче розібратися - чи правомірно не допускати до оцінки майна «Укрзалізниці», орієнтовною вартістю не один мільярд доларів, яке міститься майже у всіх населених пунктах України, цю полтавську компанію, і для цих цілей щонайменше на місяць відкладає реформу, оскільки немає оцінки - немає можливості сформувати статутний фонд», - підсумував Бланк.

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13 серпня прес-служба "Укрзалізниці" розповсюдила інформацію про те, що Державна адміністрація залізничного транспорту в рамках оптимізації своїх витрат переглянула договірні відносини з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, робіт і послуг для потреб залізничної галузі, що дало змогу заощадити майже 2,2 млрд грн. Зокрема, з деякими контрагентами було досягнуто домовленості про зменшення ціни продукції до 15%, а з деякими довелося розірвати договори "у зв'язку з невиконанням контрагентами зобов'язань і небажанням знижувати ціни".

Як повідомляв УНІАН, на проведення незалежної оцінки майна і майнових прав «Укрзалізниці» з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» претендують три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine.

Найменшу вартість пропозиції на конкурсі подала компанія Baker Tilly Ukraine з ціною оцінки 3,17 млн. грн без податку на додану вартість (3,8 млн. грн з ПДВ). Пропозиції інших компаній мають вищу вартість - Deloitte&Touche - 12,5 млн. грн без ПДВ (15 млн. грн з ПДВ), Ernst&Young - 14,17 без ПДВ (17 млн. грн з ПДВ).

Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні із швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.