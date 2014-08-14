Подорожчання квитків на поїзди знизить збитки від перевезень лише на 6%

Нинішня індексація тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% проти 2013 року в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+", що дозволить знизити хронічні збитки від залізничної галузі пасажирських перевезень тільки на 6%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на начальника управління нормативно-технологічного забезпечення інформаційних технологій головного пасажирського управління відомства Ніну Кострубицьку.

За словами фахівця, збитки від пасажирських перевезень завдяки індексації тарифів цього року орієнтовно зменшаться майже на 200 млн грн при тому, що до кінця року «Укрзалізниця» очікує отримати збитки від перевезення пасажирів у далекому сполученні в сумі, що перевищує 3 млрд грн.

"Тільки за півроку 2014-го збитки від пасажирських перевезень у далекому сполученні становили 2,2 млрд грн, а на кінець року сума збитків збільшиться і складе понад 3 млрд грн", - цитує прес-служба Кострубицкую.

Читайте такожЗдешевшання квитків у зв'язку зі зміною страховика "Укрзалізниці" завершиться до вересня

У повідомленні підкреслюється, що пасажироперевезення залізничним транспортом у міжнародному сполученні є прибутковими для галузі, тоді як пасажироперевезення у внутрішньому сполученні залишаються збитковими.

У свою чергу, раніше глава "Укрзалізниці" Борис Остапюк в інтерв'ю УНІАН заявляв, що для того, щоб «довести тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на рівень нульової рентабельності, їх необхідно було б підвищити в 2,72 рази. Підкреслюю, що це лише для того, щоб вийти на рівень беззбитковості».

У прес-службі підкреслюють, що незважаючи на проведену індексацію, тарифи і на здійснення пасажирських перевезень і надалі залишаться найнижчими серед країн СНД, у зв'язку з цим, «Укрзалізниця» вважає за необхідне усунути існуючу диспропорцію між реальними витратами на організацію пасажирських перевезень та вартістю проїзду за рахунок реформування галузі.

"Вийти на економічно обґрунтовані тарифи ми зможемо в умовах реформування залізничної галузі, тоді система тарифоутворення кардинально зміниться. Тарифи повинні бути прогнозованими та економічно обґрунтованими, забезпечувати покриття витрат на перевезення, і ці головні принципи ми заклали у проекті закону "Про залізничному транспорті", - повідомляв в інтерв'ю УНІАН Остапюк.

Читайте такожУ поїздах «Інтерсіті+» введена нова система знижок

Законопроект, за його словами, зокрема, передбачає, що державному регулюванню на залізничному транспорті підлягають тарифи на перевезення пасажирів у соціальному сегменті перевезень. На інші види перевезень, які не належать до соціальних, повинні діяти вільні ціни.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю УНІАН голова залізничної галузі Борис Остапюк заявляв, що проведена «Укрзалізницею» індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом по території України на 12,5% по відношенню до 2013 року дозволить підвищити дохід залізничної галузі на 1,8 млрд грн.

8 серпня «Укрзалізниця» провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% проти до 2013 року в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+". Другий етап підвищення тарифів на 10% очікується з 1 жовтня 2014 року.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду українським залізницям є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць в 4,5-5,36 разу перевищує чинний в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожче в 2,7-2,9 разу, а в купейних - в 2,25-2,42 разу.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн, які відомство традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування.