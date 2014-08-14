Розклад руху потягу Ясинувата - Київ змінився

Зокрема, починаючи з 14 серпня, цей поїзд відправлятиметься з Ясинуватої о 20:22 і прибуватиме до столиці об 11:26. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься з 15 серпня о 14:25 і прибуватиме до Ясинуватої о 5:50.

«Маршрут поїзда проходить через станції Лозова, Харків, Ворожба і Конотоп. Періодичність курсування – щодня», - уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з руйнуванням об'єктів залізничної інфраструктури на ділянці Донецьк - Ясинувата усі пасажирські поїзди далекого слідування на Донецькій залізниці 14 серпня відправляються зі станції Ясинувата, за винятком поїзда №584 Маріуполь - Київ, який відправляється з Маріуполя.

На даний час через бойові дії на сході країни виникають затримки поїздів, як при відправленні, так і з прибуттям.

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«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці", обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% від загальної довжини залізниць України).