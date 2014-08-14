Україна вводить спецрежим для польотів російських авіакомпаній

Державна авіаційна служба України з 20.00 четверга, 14 серпня, упроваджує для деяких російських авіакомпаній спеціальний режим виконання транзитних польотів через територію України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, спеціальний режим буде застосований до авіакомпаній «Трансаеро» і «Аерофлот-Російські авіалінії», які виконують польоти з Росії до Болгарії, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту і Греції через повітряний простір України.

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«Ці авіакомпанії зможуть перетинати повітряний простір України, але лише за умови отримання дозволу Державіаслужби окремо для кожного рейсу», - пояснили у відомстві.

Як наголосили у Мінінфраструктури, такі заходи дозволять забезпечити достатній рівень авіаційної безпеки і упорядкувати транзит через Україну тих авіакомпаній, «які нехтують правилами виконання міжнародних польотів у закритому повітряному просторі Автономної Республіки Крим на закритий аеродром Сімферополь".

При цьому в міністерстві нагадали, що повітряний простір над зоною АТО закрито повністю, а безпеку транзитних перельотів над територією України повністю контролює підприємство «Украерорух».

Раніше Державіаслужба наклала на російські авіакомпанії 24,48 млн грн штрафів згідно з українським законодавством за незаконне використання повітряного простору нашої країни.