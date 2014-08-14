У санаторіях «Укрзалізниці» оздоровилися майже 8 тис. дітей залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в поточному році вже оздоровила 7559 дітей із сімей залізничників у відомчих дитячих оздоровчих установах, розташованих у різних регіонах України, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, у цей час в оздоровчих закладах при відомстві ще відпочивають 3583 дитини.

У прес-службі нагадали, що в поточному році через анексію Росією Криму та бойових дій на сході України, діти залізничників не зможуть відпочити в деяких оздоровчих установах «Укрзалізниці». Зокрема, це здравниці «Променистий», «Мрія» і «їм. Юрія Гагаріна», розташовані на окупованій території, а також п'ять дитячих установ на території Донецької і Луганської областей, які в цей час закриті через ситуацію в регіоні.

«Однак керівництво «Укрзалізниці» і залізничні профспілкові організації знаходять інші можливості для вирішення питання літнього відпочинку дітей працівників залізниць», - підкреслюється в повідомленні.

Загалом «Укрзалізниця» планує оздоровити у поточному році 15 тис. дітей із сімей залізничників.

Як повідомляв УНІАН, в оздоровчих закладах залізничної галузі в минулому році відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників.

Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту в Україні становило близько 340 тис. осіб.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.