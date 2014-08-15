Гігантська черга на Керченській переправі паралізувала рух у Керчі

В окупованому Росією Криму на Керченській поромній переправі черга з охочих виїхати з півострова розтягнулася до Керчі. За словами очевидців, автомобілі вишикувалися низкою аж до одного зі спальних районів, тим самим створивши транспортний колапс у місті, передають "Новини Криму".

Як повідомляють жителі Керчі в соціальних мережах, тепер «хвіст» черги автомобільної пробки досяг району Войкова і продовжує збільшуватися.

Читайте такожОкупанти Криму через величезну чергу заборонять рух автобусів по Керченській переправіФактично, якщо машини продовжать прибувати, то черга може паралізувати рух транспорту біля центрального автовокзалу.

За словами очевидців, крім скупчення машин, які намагаються потрапити на переправу, на дорогах багато інспекторів ДАІ і «поліцейських».

Автомобілісти та громадський транспорт не можуть проїхати по деяким особливо забитим ділянках вулиць, пишуть жителі Керчі в соціальній мережі «ВКонтакте».

Як пише сайт "Крим. Реалії", вранці 15 серпня в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують 820 автомобілів, в порту «Крим» - 2350 машин.