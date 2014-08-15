«Укрзалізниця» за 7 місяців скоротила пасажироперевезення на 10%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-липні 2014 року скоротила перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,9% - до 259,8 млн осіб, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень за вказаний період становив 2,76 млрд грн, при цьому фінансовий результат від пасажироперевезень у всіх видах сполучення залишається збитковим - понад 4,66 млрд грн.

«Проблемним питанням для залізниць є неповне і несвоєчасне відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій пасажирів, оскільки суми, які фактично перераховуються залізницям за перевезення, зазвичай складають лише невелику частину від понесених витрат», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України (без урахування перевезень тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя) у січні-червні 2014 року скоротили пасажироперевезення в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 2,6% - до 196,3 млн осіб.

«Укрзалізниця» у зв'язку з анексією Криму прогнозує за підсумками 2014 року падіння пасажирообороту порівняно з показником 2013 року на 9,6% - до 44,4 млрд пас./км.

Залізниці України в 2013 році скоротили перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.