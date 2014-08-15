Польська PKP хоче збільшити продаж нерухомості до $76 млн

Про це повідомляє РАР з посиланням на члена правління компанії Петра Чижковича.

Представник державного холдингу повідомив, що за першу половину поточного року компанія, яка є одним з найбільших власників нерухомості в Польщі, вже продала об'єктів на 15 млн дол. у порівнянні з 13,4 млн дол. в минулому році. (1 дол. = 3,1 злотого).

РКР продає нерухомість, яку не використовує для своєї діяльності. У її число входять не експлуатуються залізничні вокзали, земельні ділянки, а також частки у низці будівельних проектів, реалізованих раніше з приватними інвесторами.

Чижкович повідомив, що компанія має намір продовжити співпрацю з низкою компаній для залізничних об'єктів благоустрою, зокрема великих залізничних вокзалів. Він оцінив необхідні інвестиції, які можуть бути реалізовані, від декількох сотень до 1,2 млн дол. у випадку з територією навколо найбільшого в Польщі вокзалу польської столиці.

Представник РКР також зазначив, що до кінця поточного року компанія планує довести заповнюваність торгових площ найбільших вокзалів до 95% з 78% за підсумками червня, а також подвоїти кількість вокзалів з безкоштовним Wi-Fi - до 120.

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Держхолдинг РКР є власником або управляє понад 100 тис. об'єктами нерухомості в Польщі, які він використовує для власних цілей, орендує або виставив на продаж. Компанія також володіє 103 тис. га землі, десятками житлових будинків та майже 2,5 тис. залізничних вокзалів, з яких тільки 600 використовуються для обслуговування пасажирів.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі створив групу компаній PKP у 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни і підготовки його до приватизації. У листопаді 2012 року влада затвердила план розвитку компанії до 2016 року, який передбачає приватизацію частини входять в холдинг дочірніх компаній.