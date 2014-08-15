Залізничники відновили 7 із 17 пошкоджених мостів на сході України

Станом на 15 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 7 із 17 штучних інженерних споруд, пошкоджених під час бойових дій на сході України між українськими силовиками і проросійськими терористами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Станом на 15 серпня залізничники відновили за тимчасовою схемою 7 з 17 пошкоджених інженерних споруд Донецької, Придніпровської та Південної залізниць», - говориться в повідомленні.

У прес-службі відзначають, що застосування тимчасової схеми дозволяє в стислі терміни забезпечити рух поїздів, проте з обмеженням швидкості, тоді як на капітальний ремонт таких об'єктів необхідно значно більший період часу, оскільки він передбачає розробку проекту і значні фінансові вливання.

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Зокрема, на Донецькій залізниці відновлено рух за тимчасовою схемою залізничним мостом через річку Сіверський Донець на 442 км перегону Ямполь - Сіверськ; залізничним одноколійним мостом через річку Євсуг на 958 км ділянки Кондрашевська Нова - Старобільськ; залізничним двоколійним мостом на 1036 км напряму Слов'янськ - Шпичкіне, а також відремонтовано пішохідний міст біля станції Красний Лиман.

Водночас, на Придніпровській залізниці шляховики відновили залізничний шляхопровід на 252 км напряму Кривий Ріг - Волноваха.

Також повідомляється, що на Південній магістралі були відновлені залізничні мости на 18 км ділянки Безлюдівка - Мохнач, а також на 37 км напряму Харків – Куп’янськ.

«Через бойові дії шляховики не мають можливості проводити ремонтні роботи на деяких об'єктах. Як тільки буде вільний доступ до зруйнованих інженерних споруд - почнуться активні проектувальні та ремонтні роботи», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, відновлення пошкоджених під час бойових дій на сході України 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці» за мінімальними підрахунками в 400 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти проросійських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.