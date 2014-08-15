Уряд України збирається закрити рибні порти Криму

Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з Державним агентством рибного господарства підготували проект постанови Кабінету міністрів про тимчасове закриття морських рибних портів на анексованому Росією Кримському півострові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, рибні порти повинні бути закриті на період до відновлення на анексованій території півострова і міста Севастополя конституційного ладу України.

Проект постанови також передбачає закриття державних підприємств і акваторій ДП «Керченський морський рибний порт» і «Севастопольський морський рибний порт».

«Відповідні заходи необхідно вжити у зв'язку з вторгненням на територію України збройних формувань, екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією Російської Федерації, що перешкоджає здійсненню передбачених законодавством України видів державного контролю і загрожує безпеці судноплавства», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Україна офіційно закрила морські торговельні порти на території Криму для міжнародного судноплавства, зокрема, порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

15 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, в якому Автономна республіка Крим і Севастополь визнаються окупованими Російською Федерацією.

Прийняте рішення означає, що будь-яке судно, що заходить у кримські порти, робить це на свій страх і ризик. При цьому судновласники та капітани суден, які проігнорували заборону, можуть зіткнутися з серйозними проблемами - штрафами, або навіть тюремними ув'язненнями.