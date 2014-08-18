Кабмін визначив порядок оформлення гуманітарних вантажів на час АТО

Кабінет міністрів України закріпив новий порядок митного оформлення гуманітарних вантажів, що йдуть в Україну за лінією Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров'я, ООН і НАТО, який діятиме до моменту закінчення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях.

Згідно з урядовою постановою, опублікованою на веб-порталі Кабміну, оформлення вантажів здійснюватиметься за місцем перетину кордону за допомогою подачі товаросупровідних документів.

«Оформлення здійснюється без використання методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності», - підкреслюється в документі.

Постанова набуває чинності з моменту її публікації.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент на російсько-українському кордоні знаходиться «гуманітарний конвой», направлений в Україну Російською Федерацією. 280 КамАЗів стоять на міжнародному пункті пропуску «Донецьк-Ізварине». В п'ятницю, 15 серпня, до пункту пропуску було направлено понад 50 українських прикордонників і митників для оформлення вантажу й визнання його гуманітарним.

Як зазначав заступник голови фіскальної служби України Анатолій Макаренко, українські фахівці готові «розмитнити» вантаж протягом 3-5 днів, проте для цього вони повинні отримати схвалення від Міністерства соціальної політики України та Міжнародного комітету Червоного Хреста.