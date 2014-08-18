Донецька залізниця перенесла пункт відправлення потягів з Ясинуватої до Костянтинівки

У зв'язку з руйнуванням об'єктів залізничної інфраструктури на ділянці Ясинувата - Скотовата всі пасажирські потяги дальнього сполучення на Донецькій залізниці (ДЗ) з 17 серпня відправляються з станції Костянтинівка, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Виняток становить потяг №584 за маршрутом Маріуполь -Київ, який щодня відправляється з Маріуполя.

Із станції Костянтинівка відправляються такі потяги: №70 Донецьк – Львів, №92 Ясинувата - Одеса ,№37 Донецьк – Київ, №10 Донецьк – Москва, №77 Маріуполь – Москва, №143 Донецьк - Санкт-Петербург, №125 Ясинувата – Київ, №47 Донецьк – Севастополь, №342 Ясинувата - Сімферополь.

Згідно з повідомленням, Донецька залізниця через бойові дії та пошкодження інфраструктури на ділянці Ясинувата - Скотовата 16 серпня не змогла відправити п'ять потягів дальнього сполучення №92 Ясинувата – Одеса, №37 Донецьк – Київ, №125 Ясинувата – Київ, № 47 Донецьк – Севастополь, №342 Ясинувата - Сімферополь.

Крім того, у зв'язку з неможливістю проводити ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці Ясинувата-Скотовата через бойові дії, прибуття пасажирських потягів дальнього сполучення буде обмежене станціями Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Крім того, Донецька магістраль внесла зміни до розкладу потягів, зокрема, потяг №143/144 Донецьк — Санкт-Петербург - скасовано; №10 Донецьк — Москва відправляється щодня; № 47 Донецьк — Севастополь відправляється 17 і 19 серпня; №342 Ясинувата - Сімферополь 17 і 19 серпня; №69 Донецьк — Львів щодня; №92 Ясинувата - Одеса щодня; №37 Донецьк - Київ щодня; №78 Маріуполь - Москва по непарних числах; №125 Ясинувата — Київ щодня.

«У разі повернення проїзних документів на скасовані потяги дальнього сполучення пасажирам буде повернено кошти за придбані квитки в повному обсязі», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у зв'язку з руйнуванням об'єктів залізничної інфраструктури на ділянці Донецьк - Ясинувата всі пасажирські потяги дальнього сполучення на Донецькій залізниці відправлялися з станції Ясинувата.

На даний час через бойові дії на сході країни відбуваються затримки потягів як при відправленні, так і при прибутті.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).