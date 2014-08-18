Рух поїздів на пошкодженій через аварію ділянці у Вінницькій області відновлено

Залізничники відновили рух поїздів на перегоні Вінниця - Сосонка у Вінницькій області, яке було перервано з вечора 17 серпня через сходження з рейок 11 вагонів вантажного поїзда.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці, 17 серпня о 17:05 на перегоні Вінниця - Сосонка зійшли з рейок 11 порожніх вагонів вантажного поїзда, постраждалих і жертв немає.

«Станом на 5:40 ранку понеділка наслідки аварії ліквідовано, рух потягів відновлено. Для ліквідації сходження Південно-Західна залізниця залучила 2 відновлювальних потяги зі станції Жмеринка та Козятин», - повідомили у прес-службі.

Разом з тим, у прес-службі уточнили, що в даний час причини аварії з'ясовуються.

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Як повідомляв УНІАН, за даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 11 вагонів вантажного потягу, що зійшли з рейок, курсували у складі поїзда №2204 повідомленням Рахни - Козятин. Усього у складі потягу було 55 вагонів.

У результаті аварії було пошкоджено близько 200 метрів колії в обох напрямках, а також зруйновано три залізничні стовпи.

До ліквідації наслідків аварії було залучено рятувальників, залізничників і слідчих прокуратури та УСБУ у Вінницькій області.