Жителі Донбасу викуповують усі квитки на потяги

«Донецька залізниця розуміє соціальне значення пасажирських перевезень і докладає максимуму зусиль, щоб повною мірою задовольнити потреби населення регіону в перевезеннях... Затребувані всі поїзди формування Донецької залізниці», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у червні ДЗ перевезла 465 292 пасажири у поїздах далекого сполучення, у липні - 412 379 осіб, а за 15 діб серпня - 139 127 осіб.

Зокрема, на поїзди у київському напрямку в липні Донецька магістраль запропонувала 96 653 квитки, з яких пасажири викупили 94 229 проїзних документів, що становить 98%. У зворотному напрямку ДЗ запропонувала 96 860 квитків, із них було придбано 63 901 квиток (66%).

На поїзди у московському напрямку в липні було запропоновано 49 518 квитків, із них викуплено 45 063 проїзних документа, що становить 91%. У зворотному напрямку запропоновано 50 686 місць і викуплено 24 492 квитка (49%).

На поїзди у кримському напрямку за вказаний період було запропоновано 50 078 місць, із них викуплено 49 719 проїзних документів, що становить 98%. У зворотному напрямку запропоновано 50 104 місця і викуплено 41 779 квитків (84%).

На поїзд у напрямку Львова в липні поточного року ДЗ запропонувала 27 462 квитки, з яких пасажири придбали 27 123 проїзних документів, що становить 99%. У зворотному напрямку було запропоновано 27 514 квитків та викуплено 21 854 проїзних документів (79%).

На поїзд у напрямку Одеси минулого місяця було запропоновано 24 084 квитки, з них викуплено 23 654 проїзних документів, що становить 98%. У зворотному напрямку запропоновано 23 746 місць і придбано 20 565 квитків (87%).

Також повідомляється, що з 1 по 15 серпня включно ДЗ у напрямку столиці запропонувала 22 238 квитків, із них пасажири придбали 20 294 проїзних документів, у зворотному напрямку - 22 836 квитків, з яких було викуплено 15 414.

На поїзди у московському напрямку через 15 діб серпня пасажирам було запропоновано 17 058 місць, із них викуплено 16 442, у зворотному напрямку - 16 138, із них придбано 8897.

На поїзди у кримському напрямку було запропоновано 24 316 квитків, у зворотному напрямку - 24 274, з них пасажири придбали 22 543 та 15 175 квитків відповідно.

На львівський поїзд ДЗ запропонувала 13 174 місця, з них було викуплено 12 721 квиток, у зворотному напрямку - 13 174, з них було викуплено 9330 квитків.

На поїзд у напрямку Одеси з 1 по 15 серпня Донецька магістраль запропонувала пасажирам 11 644 квитки, у зворотному напрямку - 11 484, з них пасажири придбали 10 073 і 8238 проїзних документів відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі Східного регіону у київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька.

У даний час з-за бойових дій на сході країни відбуваються затримки поїздів як при відправленні, так і по прибутті.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).