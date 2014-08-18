Зіткнення з пасажирським поїздом у Хмельницькій області сталося з вини водія вантажівки

Зіткнення пасажирського поїзда з вантажівкою на залізничному переїзді перегону Шепетівка-Подільська - Ізяслав (Хмельницька область), що призвело сходження з рейок першого вагону, сталася з вини водія вантажівки, який порушив правила перетину переїзду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південно-західної залізниці, 18 серпня о 9:40 на другому кілометрі перегону Шепетівка-Подільська - Ізяслав на регульований залізничний переїзд, обладнаний звуковою і світловою сигналізацією, проігнорувавши попереджувальну сигналізацію, виїхав водій вантажівки КамАЗ, що привело до зіткнення з пасажирським дизель-поїздом № 6229, що слідував за маршрутом Шепетівка - Ланівці.

«У результаті зіткнення сталося сходження першого вагону дизель-поїзда. Серед пасажирів жертв і постраждалих немає. Водій вантажівки загинув на місці», - уточнили в прес-службі.

Для ліквідації наслідків аварії Південно-західна залізниця залучала ремонтний поїзд станції Шепетівка.

«Залізничники в черговий раз застерігають водіїв автотранспорту від невиправданого ризику і порушення правил перетину залізничних переїздів», - наголосили в прес-службі.

Читайте такожРух поїздів на пошкодженій через аварію ділянці у Вінницькій області відновлено

Як повідомляв УНІАН, раніше залізничники Південно-західної залізниці відновили рух поїздів на перегоні Вінниця – Сосонка у Вінницькій області, яке було перервано із вечора 17 серпня через сходження з рейок 11 вагонів вантажного поїзда.

За 7 місяців 2014 року Південно-західна залізниця зафіксувала 13 ДТП на залізничних переїздах, у результаті яких загинули 5 чоловік.

В Україні у січні-липні 2014 року кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,6% (на 9 випадків) - до 37 випадків. Загинули 17 осіб, 15 - дістали травми.