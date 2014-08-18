Рух поїздів зі станцій Ясинувата і Донецьк зупинено

У зв'язку з пошкодженням об'єктів залізничної інфраструктури на перегоні Скотовата – Ясинувата через бойові дії на сході України, рух поїздів зі станцій Ясинувата і Донецьк не здійснюється. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 16 серпня на перегоні Скотовата - Ясинувата у ході бойових дій було зруйновано опора і 600 м контактної мережі парної і непарної колії, а сама колія була підірвана.

У прес-службі зазначили, що 12 серпня терористи вже підривали колію на цьому перегоні, проте залізничникам вдалося відновити рух. «На цьому й на інших перегонах бойовики висаджували шляхи неодноразово, а залізничникам у стислі терміни доводиться здійснювати відновні роботи для забезпечення руху поїздів. У разі доступу до об'єкту шляховики планують вже сьогодні відновити колію на перегоні Скотовата – Ясинувата», - підкреслили в прес-службі.

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За даними фахівців «Укрзалізниці», минулого тижня було пошкоджено 58 км шляхів перегону Щотове - Штерівка, 1 км перегону Штерівка - Марусине, 991 км ділянки Кондрашевська Нова - Новосвітловодський, 42 км напряму Менчугове - Моспіне, а також станція Менчугове.

«Більш точні дані, а також сума збитків залізниці будуть одержані після закінчення бойових дій і детального огляду пошкодженої колії та інженерних споруд», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з руйнуванням об'єктів залізничної інфраструктури на ділянці Ясинувата – Скотовата, Донецька залізниця перенесла пункт відправлення поїздів із Ясинуватої до Костянтиновки, за винятком поїзда №584 Маріуполь - Київ, який щодня відправляється з Маріуполя.

На даний час через бойові дії на сході країни відбуваються затримки поїздів як при відправленні, так і на прибуття.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.