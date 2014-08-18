Донецька залізниця скасувала потяги на Київ, Москву та Сімферополь

Донецька залізниця (ДЗ) із 19 серпня скасовує курсування поїздів № 37/38 Донецьк – Київ, № 341/342 Ясинувата – Сімферополь і № 77/78 Маріуполь – Москва, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

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Згідно з повідомленням, пасажири, які раніше придбали квитки на вищезгадані поїзди, зможуть відправитися за ними зі станції Костянтинівка на поїздах №125 Ясинувата – Київ, №47 Донецьк - Севастополь і №10 Донецьк - Москва. «Пасажирам, які вирішили відмовитися від поїздки при поверненні проїзних документів буде повернено кошти за придбані квитки в повному обсязі», - уточнили в прес-службі.

У прес-службі нагадали, що у зв'язку з руйнуванням залізничної інфраструктури на ділянці Донецьк – Ясинувата - Скотувата, пасажирські поїзди дальнього слідування відправляються щодня зі станції Костянтинівка: №10 Донецьк - Москва; № 47 Донецьк - Севастополь; №69 Донецьк - Львів; №92 Ясинувата - Одеса; №125 Ясинувата - Київ.

Винятком є поїзд №584 Маріуполь - Київ, який відправляється з Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, раніше у зв'язку з руйнуванням об'єктів залізничної інфраструктури на ділянці Донецьк - Ясинувата всі пасажирські поїзди дальнього слідування на ДЗ відправлялися зі станції Ясинувата.

Зараз через бойові дії на сході країни відбуваються затримки поїздів як при відправленні, так і після прибуття.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).