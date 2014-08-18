Столичний залізничний вокзал повністю відновив роботу після "мінування"

Залізничний вокзал станції Київ-Пасажирський повністю відновив роботу після удаваної загрози мінування, повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці.

«Зараз вокзал вже працює в штатному режимі, о 15:57 відкрився для пасажирів», - уточнили в прес-службі.

Читайте такожУ Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування

Водночас у прес-службі уточнили, що після проведення перевірки транспортною міліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій вибухонебезпечних речовин та підозрілих предметів виявлено не було.

Анонімне повідомлення про замінування столичного вокзалу надійшло о 14:30 у відділення міліції.

Як повідомляв УНІАН, з центрального залізничного вокзалу в Києві було евакуйовано 350 пасажирів і 80 працівників через повідомлення про мінування.

Крім того, сьогодні через анонімне повідомлення про замінування були закриті на вихід станції метро «Майдан Незалежності» і «Вокзальна».

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-західна залізниця займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.