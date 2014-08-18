Росія може заборонити машини з Євросоюзу і США - ЗМІ

Росія може заборонити продаж західних автомобілів, якщо США і ЄС введуть нові економічні санкції проти Кремля за агресію проти України.

Про це сьогодні повідомляє канадська газета Globe and Mail, передає ZN.ua. Видання відзначає, що цього року в Росії 27% від всіх проданих легкових машин становили іномарки. Крім того, 46% всіх проданих вантажівок і 13% автобусів були імпортними.

Пропозиція повністю або частково заборонити продаж імпортних авто вже на столі у президента Росії Володимира Путіна. Однак рішення поки не прийнято. Також газета повідомляє, обмеження на іномарки не торкнеться автомобілі, вироблені в Росії на заводах, що належать західним компаніям.

Російські потужності є у Ford, Volkswagen, Renault, Toyota, Hyundai Motor Co. Також Москва може ввести нові торгові санкції. Однак якими вони будуть, поки не відомо.