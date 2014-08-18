«Укрзалізниця» взяла участь в обговоренні проекту будівництва широкої колії до Відня

Делегація Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на чолі з генеральним директором Борисом Остапюком взяла участь у черговому засіданні робочої групи з будівництва ширококолійної залізничної лінії в Європу, яке відбулося 14 серпня у Відні (Австрія), повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Гендиректор Борис Остапюк став учасником робочої групи на підставі завдання від українського акціонера Фонду державного майна України. Мова йде про розробку техніко-економічного обґрунтування проекту, бізнес-моделі, прогнозування обсягів вантажопотоку по вибраному маршруту», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у ході загальних зборів учасників товариства з планування будівництва залізничної колії шириною 1520 мм Кошице-Братислава-Відень було відзначено, що подальша участь України в цьому проекті є важливим для розвитку транзитного потенціалу залізниць України. Зокрема, як зазначають в прес-службі, реалізація даного проекту до 2050 року дозволить залучити 16 млн тонн вантажів щорічно.

У прес-службі нагадали, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1681-р «Питання забезпечення участі України в реалізації проекту будівництва залізничної колії та інфраструктури прямого залізничного сполучення за напрямком Чоп (Павлово) - Кошице - Братислава - Відень» в грудні 2013 року, Фонд держмайна України придбав частку статутного капіталу (25 відсотків) товариства Breitspur Planungsgesellschaft mbH.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" прогнозувала, що будівництво широкої залізничної колії від станції Чоп (Україна) до Відня (Австрія) скоротить час доставки вантажів з Європи в Азію на 50% порівняно з морськими перевезеннями.

Метою проекту є створення прямого залізничного сполучення між Європою і Азією шляхом продовження існуючої лінії з колією 1520 мм від Кошице (Словаччина) до Відня. Довжина магістралі становитиме 430 км. Зараз широка колія закінчується на кордоні України на станції Чоп, де вагони переставляють на європейську вузькоколійку.

Реалізація проекту широкої колії до Відня призведе до створення сухопутного моста між Європою та Азією загальною довжиною майже 11 тис. км, який забезпечить стабільну доставку вантажів між континентами за 15 діб і менше, тоді як доставка вантажів морем займає близько 35 діб.

Річний обсяг вантажоперевезень між Європою і Азією оцінюється більш ніж в 458 млрд євро.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації та транспортні відомства України, РФ, Словаччини та Австрії розробляють проект будівництва залізничної лінії з шириною колії 1520 мм до Братислави і Відня з 2007 року.

На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії та Фінляндії - колія 1520 мм.