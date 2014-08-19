ДАІ закрила рух на ділянці автодороги Київ - Харків - Довжанський

У Полтавській області до початку січня 2015 року буде закрита на реконструкцію ділянка дороги «Київ-Харків-Довжанський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з 8.00 19 серпня орієнтовано до 8 січня 2015 року у зв’язку з початком проведення робіт з реконструкції та будівництва шляхопроводу над залізничною колією на перегоні «Ромодан – Кременчук» рух для транспортних засобів буде закрито.

На території Полтавської області буде закрита для руху транспорту ділянка автомобільної дороги державного значення М03 «Київ-Харків-Довжанський» (км 228+000 – км 228+500).

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ДАІ просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, радить заздалегідь планувати маршрути руху з урахуванням зазначених обмежень та використовувати схему об’їзду.

Рух транспорту з боку Харкова та Києва здійснюватиметься за об’їзним маршрутом з двостороннім рухом довжиною 1,3 км автодорогами О1722314 «Ковтуни –М03 та Т-17-37 М03–Бочки – Новий Байрак – Петрівка» через село Ковтуни. На маршруті об’їзду розташований регульований залізничний переїзд.

Маршрут об’їзду обладнаний необхідними технічними засобами організації дорожнього руху, у тому числі покажчиками напрямків руху та інформаційними панно у відповідності до погодженої Державтоінспекцією схемою організації дорожнього руху.