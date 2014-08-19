"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО понад 4,5 тис. осіб

Залізниці України з 7 липня по 19 серпня безкоштовно вивезли 4556 осіб із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських терористів на сході країни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Зокрема, за вказаний період люди були перевезені з Донецької та Луганської областей згідно з замовленнями міжвідомчого координаційного штабу.

«Питання перевезень пасажирів з небезпечної території знаходиться на постійному контролі керівництва «Укрзалізниці». Залізничники в оперативному режимі виконують усі замовлення, які надходять від міжрегіональних штабів. При цьому перевезення переселенців у плацкартних вагонах здійснюються безкоштовно», - підкреслили в прес-службі.

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Також для матерів з дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері та дитини, зали очікування та в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно ухвалив рішення про подальше надання благодійної допомоги - забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО.

У зв'язку з анексією Криму і загостренням політичної ситуації в східному регіоні країни, були скасовані і обмежені деякі маршрути курсування пасажирських поїздів у напрямку Донецька, Луганська і Криму, у зв'язку з чим пасажирооборот у внутрішньодержавному сполученні впав на 41,1%.