У Краматорську після реконструкції відкрили залізничний вокзал

Залізничний вокзал станції Краматорськ (Донецька обл.), який дістав значні пошкодження в ході бойових дій на сході України, відновив свою роботу після реконструкції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), вокзальний комплекс після реконструкції відкрили сьогодні, 19 серпня, генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк і міністр інфраструктури Максим Бурбак у ході інспекційної поїздки в Донецьку область.

У прес-службі повідомили з посиланням на Бурбака, що український уряд поставив перед Мінінфраструктури завдання відновлювати інфраструктурні об'єкти східних міст, звільнених українськими силовиками від терористів.

«Ми успішно справляємося з цим завданням і сьогодні відкриваємо реконструйований вокзал станції Краматорськ», - цитує прес-служба міністра.

У свою чергу, голова залізничної галузі наголосив, що для відновлення об'єктів залізничної інфраструктури на сході можуть бути задіяні 15 тис. транспортних будівельників.

«Сьогодні ми відкриваємо вокзальний комплекс станції Краматорськ, перед цим було відновлено вокзал станції Слов'янськ і лікарню в Красному Лимані. На черзі залізничні об'єкти в містах Іловайськ і Ясинувата, роботи тут почнуться відразу після їх звільнення від терористів», - повідомив Остапюк.

Крім того, за його словами, «Укрзалізниця» вважає не менш важливим завданням повернути на вітчизняні залізниці колишні обсяги вантажопотоків, у зв'язку з цим необхідно оперативно відновити пошкоджену інфраструктуру.

Як зазначили в прес-службі, при реконструкції побудованого в 1952 році залізничного вокзалу в Краматорську було максимально збережено архітектурний стиль комплексу. В результаті реконструкції вокзалу пасажиропотік у приміському і далекому сполученнях було розділено. У будівлі вокзалу встановлено турнікетні системи.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 7 із 17 штучних інженерних споруд, пошкоджених у ході бойових дій на сході України між українськими силовиками і російськими терористами.

Відновлення пошкоджених у ході бойових дій на сході України 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці», за мінімальними підрахунками, в 400 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.