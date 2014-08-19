У Красному Лимані відновила роботу залізнична лікарня
У відновлювальних роботах даного об'єкту було задіяно близько 250 транспортних будівельників Придніпровської, Одеської та Південної залізниць
Залізнична лікарня станції Красний Лиман Донецької області, що отримала значні пошкодження під час бойових дій на сході України, відновила свою роботу після реконструкції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), відреконструйовану залізничну лікарню відкрили сьогодні, 19 серпня, генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк і міністр інфраструктури Максим Бурбак в ході інспекційної поїздки в Донецьку область.
«У відновлювальних роботах даного об'єкту було задіяно близько 250 транспортних будівельників Придніпровської, Одеської та Південної залізниць. Зараз всі роботи вже завершені, лікарня повністю готова приймати пацієнтів», - цитує прес-служба Остапюка.
Згідно з повідомленням, залізничники реконструювали фасади будівлі лікарні, утеплили стіни, встановили котельню на твердому паливі і обладнали кімнату відпочинку та харчовий блок.
Крім цього, як зазначається в повідомленні, лікарня отримала нове медичне обладнання.
У прес-службі нагадали, що на початку червня терористи обстріляли будівлю залізничної лікарні в Красному Лимані, внаслідок чого були зруйновані покрівля будівлі, стіни, вибиті вікна та двері, а також були пошкоджені лабораторія, операційні, медична техніка та обладнання.
Як повідомляв УНІАН, 19 серпня «Укрзалізниця» також відкрила після реконструкції залізничний вокзальний комплекс у Краматорську.
За попередніми підрахунками фахівців «Укрзалізниці», на відновлення пошкоджених будівель та споруд станції Красний Лиман вимагалося 202 тис. грн, в той час як вартість робіт з відновлення вузлової лікарні оцінювалася приблизно в 2 млн грн.
Станом на 15 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 7 з 17 штучних інженерних споруд, пошкоджених під час бойових дій на сході України між українськими силовиками і російськими терористами.
Відновлення пошкоджених 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці», за мінімальними підрахунками, в 400 млн грн.
«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.