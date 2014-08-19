На Придніпровській залізниці вдвічі зріс продаж квитків через інтернет

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продаж квитків в інтернеті в січні-липні 2014 року на Придніпровській залізниці (ПЗ) зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,15 разу - до 1,02 млн квитків з 476,3 тис., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період пасажири Придніпровської залізниці оформили 3,84 млн проїзних документів, з яких 1,024 млн квитків через інтернет. «Порівняно з 2013 роком попит на квитки, оформлені онлайн, зріс майже в 2,2 разу - в минулому році таким способом було оформлено 476,3 тис. проїзних документів», - підкреслюється в повідомленні.

За даними прес-служби, в січні-липні поточного року Придніпровська залізниця перевезла у дальньому сполученні 7,15 млн пасажирів, з яких 1,45 млн осіб - у липні.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх в якості звітності про відрядження.

Як повідомляв УНІАН, продаж залізничних квитків через інтернет на Придніпровській залізниці у I півріччі 2014 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 2,6 разу - до 820,8 тис. квитків з 313,1 тис.

Електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення, в тому числі на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.