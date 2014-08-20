До Дня Незалежності додали ще три потяги в західному напрямку

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Незалежності призначила ще три додаткові поїзди, що сполучають столицю з Ужгородом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №217/219 за маршрутом Київ – Івано-Франківськ відправиться зі столиці 22 серпня о 17:08, і прибуде до Івано-Франківська о 04:28. У зворотному напрямі поїзд відправиться 23 серпня о 20:00, і прибуде до столиці о 09:01.

Ще один додатковий поїзд №217/269 сполученням Київ – Івано-Франківськ відправиться зі столиці 24 серпня о 17:08, і прибуде до Івано-Франківська о 04:28. У зворотному напрямі поїзд відправиться 25 серпня.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №239К/239Л, що сполучає столицю України з Ужгородом. Він відправлятиметься із Києва 22 і 24 серпня о 21:37, і прибуватиме до Ужгорода об 11:57. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься 23 і 25 серпня о 20:20, і прибуватиме до Києва об 11:57.

Продаж квитків на ці поїзди буде відкрито найближчим часом.

«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом, і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначають додаткові поїзди і збільшують кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» до Дня Незалежності призначила три додаткові поїзди, що сполучають столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом і Хмельницьким, а також призначила додаткові рейси цілорічного поїзда з Києва до Кам'янець-Подільського.

Придніпровська залізниця до Дня Незалежності призначила додатковий поїзд за маршрутом Дніпропетровськ – Генічеськ.