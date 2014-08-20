До Дня Незалежності додали ще три потяги в західному напрямку
Продаж квитків на зазначені поїзди відкриють найближчим часом
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Незалежності призначила ще три додаткові поїзди, що сполучають столицю з Ужгородом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №217/219 за маршрутом Київ – Івано-Франківськ відправиться зі столиці 22 серпня о 17:08, і прибуде до Івано-Франківська о 04:28. У зворотному напрямі поїзд відправиться 23 серпня о 20:00, і прибуде до столиці о 09:01.
Ще один додатковий поїзд №217/269 сполученням Київ – Івано-Франківськ відправиться зі столиці 24 серпня о 17:08, і прибуде до Івано-Франківська о 04:28. У зворотному напрямі поїзд відправиться 25 серпня.
Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №239К/239Л, що сполучає столицю України з Ужгородом. Він відправлятиметься із Києва 22 і 24 серпня о 21:37, і прибуватиме до Ужгорода об 11:57. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься 23 і 25 серпня о 20:20, і прибуватиме до Києва об 11:57.
Продаж квитків на ці поїзди буде відкрито найближчим часом.
«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом, і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначають додаткові поїзди і збільшують кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» до Дня Незалежності призначила три додаткові поїзди, що сполучають столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом і Хмельницьким, а також призначила додаткові рейси цілорічного поїзда з Києва до Кам'янець-Подільського.
Придніпровська залізниця до Дня Незалежності призначила додатковий поїзд за маршрутом Дніпропетровськ – Генічеськ.