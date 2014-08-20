З Костянтинівки та Маріуполя сьогодні відправлять 6 поїздів дальнього сполучення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі залізниці.

«У зв'язку з руйнуванням залізничної інфраструктури на ділянках Донецьк -Ясинувата -Скотувата, Ясинувата - Авдіївка, Рутченкове – Мандрикіне - Доля відправлення пасажирських потягів дальнього сполучення здійснюється зі станцій Костянтинівка і Маріуполь», - сказано в повідомленні.

Зокрема, сьогодні з Костянтинівки планується відправити потяги №92 Ясинувата - Одеса (через Дніпропетровськ, Знам‘янку), час відправлення — 16:20; №10 Донецьк -Москва (через Харків), час відправлення — 17:15; №47 Донецьк - Севастополь (через Запоріжжя, Мелітополь), час відправлення - 17:25; №125 Ясинувата - Київ (через Харків, Полтаву), час відправлення - 21:17.

Крім того, ДЗ має намір сьогодні о 17:05 відправити з Маріуполя потяг №584 Маріуполь—Київ, який курсуватиме через Волноваху, Камиш-Зорю, Лозову, Полтаву, Миргород; а також потяг №69/70 Маріуполь - Львів, який відправиться о 7:55 через Волноваху, Комиш-Зорю, Чапліне, Дніпропетровськ, Шевченко і Жмеринку.

У прес-службі нагадали, що Донецька залізниця з 19 серпня скасувала курсування потягів № 37/38 Донецьк – Київ, № 341/342 Ясинувата – Сімферополь і № 77/78 Маріуполь – Москва.

Пасажири, які раніше придбали квитки на вищезгадані потяги, зможуть поїхати по них зі станції Костянтинівка на потягах №125 Ясинувата – Київ, №47 Донецьк - Севастополь і №10 Донецьк – Москва. У свою чергу, тим пасажирам, які вирішили відмовитися від поїздки, при поверненні проїзних документів буде повернуто кошти за придбані квитки в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, на даний час через бойові дії на сході країни відбуваються затримки потягів як при відправленні, так і при прибутті.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).