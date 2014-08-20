ПЗЗ посилить охорону стратегічно важливих залізничних об'єктів на сході України

Працівники транспортної міліції управління внутрішніх справ на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) відбули в зону бойових дій на схід України для посилення охорони стратегічно важливих об'єктів залізничної інфраструктури Придніпровської магістралі, яка охоплює Дніпропетровську та Запорізьку області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Загін із 15 співробітників транспортної міліції управління внутрішніх справ на Південно-Західній залізниці приєднався до боротьби з терористами на сході. Згідно з наказом МВС України, співробітники транспортної міліції залізниць України повинні посилити охорону стратегічно важливих залізничних об'єктів Придніпровської залізниці», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, усі транспортні міліціонери отримали повний комплект бойової екіпіровки, зокрема, табельну і автоматичну зброю; гумові палиці; боекомплекты, а також засоби індивідуального захисту - бронежилети IV класу і каски.

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До міліцейського загону увійшли оперуповноважені з боротьби зі злочинними посяганнями на вантажі, співробітники кримінальної міліції у справах неповнолітніх, бійці патрульно-постової служби та інших підрозділів, розташованих у великих транспортних вузлах Південно-Західної магістралі - Конотопа, Жмеринки, Хмельницького, Коростеня та Білій Церкві.

«Про серйозність поставлених завдань говорить той факт, що всі міліціонери отримали повний комплект бойової екіпіровки. Наші хлопці забезпечені повністю, починаючи від взуття, боєприпасів і до сучасних засобів індивідуального захисту. Кожен працівник добре знає свої обов'язки та сумлінно їх виконує. Їдуть відповідальні люди, кращі з кращих», - цитує прес-служба начальника Управління МВС України на ПЗЗ Ігоря Гринцевича.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 7 з 17 штучних інженерних споруд, пошкоджених в ході бойових дій на сході України між українськими силовиками і російськими терористами.

Відновлення пошкоджених в ході бойових дій на сході України 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці», за мінімальними підрахунками, в 400 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.