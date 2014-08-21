Поїзд «Інтерсіті» за маршрутом Київ - Тернопіль запустять 22 серпня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір з 22 серпня цього року запустити швидкісний поїзд із локомотивною тягою №747/748 категорії "Інтерсіті" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу за маршрутом Дарниця-Київ-Тернопіль-Київ-Дарниця, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд №747/748 відправлятиметься з 22 серпня зі станції Дарниця о 5:49, зі станції Київ-Пасажирський о 6:14, із зупинками у Вінниці о 8:41 і у Хмельницькому о 10:24, і прибуватиме до Тернополя о 12:01.

Відстань між кінцевими станціями (500 км) поїзд долатиме за 6 годин і 8 хвилин.

У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься о 15:14, зупинятиметься у Хмельницькому о 16:51 і Вінниці о 18:31, і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 20:51, на станцію Дарниця о 21:22.

Квитки на цей швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ і у всіх залізничних касах, говориться в повідомленні.

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«Новий поїзд забезпечує сполучення зі столицею з трьох обласних центрів: Вінниця, Хмельницький і Тернопіль. Пасажири нового поїзду «Інтерсіті», які подорожують з Вінниці, Хмельницького і Тернополя до інших міст центральної та східної України, на станції Київ-Пасажирський можуть пересісти на інші поїзди», - відзначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda, двома електропоїздами ЕКр1 – «Тарпан» і швидкісним поїздом локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.