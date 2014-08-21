Терористи замінували всі мости через річку Кальміус на Донеччині
13:33, 21 серпня 2014Транспорт/Звя'зок
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У Старобешівському районі Донецької області терористи замінували всі мости через річку Кальміус.
Мости через річку Кальміус заміновано / uk.wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, ці мости розташовані неподалік селищ Горбачеве-Михайлівка, Придорожнє та Менчугове.
Читайте такожНа Донеччині з автомобіля бойовиків вилучили 30 кг вибухівки Також терористи вкотре обстріляли Верхньокальміуську фільтрувальну станцію в Донецьку, й у результаті її знеструмлення водопостачання місцевих жителів здійснюється в обмеженому режимі.
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