Терористи замінували всі мости через річку Кальміус на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, ці мости розташовані неподалік селищ Горбачеве-Михайлівка, Придорожнє та Менчугове.

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