Для відновлення доріг Донбасу потрібно більше двох мільярдів

Ремонт пошкоджених внаслідок бойових дій на сході України доріг та інших об'єктів дорожньої інфраструктури на сьогодні обійдеться орієнтовно більш ніж у 2,15 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), саме в таку суму фахівці дорожніх підприємств і організацій Донецької і Луганської областей оцінили збиток дорожньому комплексу східного регіону, завданий терористами.

«Вказана сума є орієнтовною, оскільки повноцінні обстеження проведено лише на територіях, звільнених від терористів. А обсяги руйнувань у місцях, де ще ведуться бойові дії, поки що не встановлено через загрозу життю шляховиків», - цитує прес-служба голову «Укравтодору» Сергія Підгайного.

Відповідно до повідомлення, наразі потрібне відновлення майже 962 км автодоріг загального користування, з яких близько 250,5 км, - у Донецькій області і більш як 711,5 км - у Луганській області, а також 20 мостів і шляхопроводів, загальна довжина яких становить 2100 погонних метрів.

За попередніми даними, вартість відновних робіт дорожніх об'єктів в Донецькій області становитиме 735,1 млн. грн, а в Луганській – 1,42 млрд грн.

«Через вказані руйнування відрізаними від світу залишилися декілька населених пунктів Донецької області. Для того, щоб забезпечити з ними сполучення, було організовано понтонні переправи і під'їзні дороги до них», - відзначив керівник «Укравтодору».

Таким чином працівники дорожнього господарства забезпечили проїзд через річку Казенний Торець на ділянці автомобільної дороги М-03 Київ - Харків – Должанський, біля села Семенівка, а також через річку Сіверський Донець на ділянці автодороги Т-05-13 Красний Лиман - Артемовськ - Горлівка, біля села Закотне.

Крім того, в даних областях на багатьох ділянках автомобільних доріг, як державного, так і місцевого значення, вже розпочато роботи з розбирання блокпостів, а також розчищення проїжджої частини та узбіч від залишків техніки, боєприпасів, грунту й іншого.

«Наші фахівці проводять заміну зруйнованих дорожніх знаків і металевої бар'єрної огорожі, а також здійснюють ямковий ремонт дорожнього покриття для належної безпеки руху», - наголосив Підгайний.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник «Укравтодору» оцінював вартість ремонту пошкоджених об'єктів дорожньої інфраструктури на сході країни в суму 1,83 млрд грн.

Держагентство автомобільних доріг України в 2014 році має намір спрямувати на ремонт доріг 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.