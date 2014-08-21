Південно-Західна залізниця відправила до Волновахи гуманітарну допомогу для біженців

Колектив Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) сьогодні, 21 серпня, відправив гуманітарну допомогу для жителів східного регіону, які тимчасово перебувають в пункті прийому вимушених переселенців – у місті Волноваха Донецької області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

«Працівники підприємств ПЗЗ стурбовані подіями на сході країни і вважають своїм обов’язком допомогти українцям зі сходу. 55 тисяч залізничників Південно-Західної магістралі охоче підтримали ініціативу керівництва залізниці та профспілки зібрати продукти і необхідні речі для переселенців», - говориться в повідомленні.

Зокрема, колектив ПЗЗ відправив жителям сходу більш як 35 тонн продуктів харчування, зокрема крупи, воду, цукор, консерви, олію соняшникову, дитяче харчування, а також памперси, побутову хімію тощо.

Крім продуктів і речей першої необхідності, залізничники зібрали набір медикаментів для Первомайського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Згідно з повідомленням, щодня до Волновахи прибувають від 20 до 50 переселенців, які можуть перебувати там до трьох днів, одержуючи безплатно триразове харчування і засоби гігієни, звідки потім відправляються до інших регіонів країни.

За даними прес-служби, за період роботи такого пункту за допомогою звернулися більш як 600 мирних жителів, зокрема 199 дітей.

Як відзначають у прес-службі, частина гуманітарного вантажу ПЗЗ залишиться у Волновасі, а решту співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області розвезуть до центрів допомоги переселенцям, розташованих на побережжі Азовського моря, де, за офіційними даними, перебуває більш як 22 тисячі переселенців.

«Це не перша спроба нашої магістралі допомогти людям у зоні АТО. І ось зараз практично весь колектив Південно-Західної дороги підтримав ініціативу керівництва магістралі та профспілкового комітету зі збору гуманітарної допомоги. І буквально впродовж трьох днів залізничники зібрали більш як 35 тонн гуманітарної допомоги. Я думаю, що це не остання акція, люди налаштовані й далі допомагати мирним жителям і військовослужбовцям у зоні АТО», - цитує прес-служба начальника Південно-Західної магістралі Олексія Кривопішина.

Як повідомляв УНІАН, раніше Південно-Західна залізниця відправила бійцям добровольчого батальйону «Шахтарськ» 50 нових рацій.

Крім того, генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк передав батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Київ-1» бойову броньовану розвідувально-дозорну машину для проведення антитерористичної операції на сході країни.

6 червня керівництво "Укрзалізниці" придбало через установу державного «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «Військові» на суму 35 тис. грн, кошти від реалізації яких були спрямовані на потреби української армії.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У веденні ПЗЗ перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.