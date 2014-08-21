Австрійська і турецька авіакомпанії відновлюють польоти до Харкова

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines і турецька авіакомпанія Pegasus Airlines з 22 серпня відновлюють польоти до Харкова, повідомила УНІАН прес-служба міжнародного аеропорту «Харків».

Зокрема, Austrian Airlines знову почне виконувати рейси за маршрутом Відень-Харків-Відень з частотою польотів 5 разів на тиждень, а Pegasus Airlines відновить щоденні рейси Харків-Стамбул-Харків.

"Завдяки відновленню цих рейсів пасажири міжнародного аеропорту «Харків» знову можуть швидко і з комфортом дістатися не тільки до Відня і Стамбулу, а також за допомогою трансфертної зони у відповідних аеропортах скористатися послугами стикувальних рейсів до інших міст Європи, Азії й Америки", - говориться в повідомленні аеропорту.

Раніше, після закриття авіапростору над зоною АТО, ці авіакомпанії скасували свої рейси до Харкова.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Харків» у 2013 році збільшив пасажиропотік на 21% порівняно з 2012 роком - до 605 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Роботи почалися 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник – український бізнесмен Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Ярославського в проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з держбюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, – 191,3 млн. дол.