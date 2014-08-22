З Туреччини в анексований Крим запустили пором. Він курсуватиме за маршрутом Зонгулдак-Керч.

Про це повідомляється на сайті Асоціації міжнародних перевізників Росії.

«З сьогоднішнього дня компанія Транскаміон пропонує новий сервіс поромної лінії Зонгулдак-Керч. Рейс буде виконувати судно MS Poseidon. Поромна компанія гарантує так само подальшу відправку з порту Керч до Новоросійська», - йдеться в повідомленні.

Перше відправлення відбудеться 22 серпня з порту Зонгулдак.

Надалі на лінії будуть виконувати два рейси на тиждень. Час у дорозі з Зонгулдака до Керчі складе 24 години. Митне оформлення буде відбуватися в порту «Керч».

Вартість перевезення автопоїзда довжиною 16,5 м за маршрутом Зонгулдак-Керч-Новоросійськ становить 1250 доларів США.

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Нагадаємо, портал BSNews спільно з організацією «Майдан закордонних справ» створили «чорний список» порушників правового режиму тимчасово окупованій території України і веде щодо цих компаній «посилений моніторинг та інші дії адміністративними, дипломатичними, авіаційними та правовими каналами». Це стосується як морських, так і повітряних суден та компаній, пише Центр журналістських розслідувань.

Україна закрила для міжнародного судноплавства морські порти Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, розташовані на території анексованого Росією Криму і Севастополя.