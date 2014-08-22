В Черкаській області змінили маршрути поїздів через сходження з рейок товарняка

Через сходження з рейок товарного потягу на Черкащині змінено маршрут курсування семи пар пасажирських поїздів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

"Поїзд № 732/731 Київ – Запоріжжя курсуватиме через Гребінку – Полтаву – Красноград – Лозову – Синельнікове – Запоріжжя. Поїзди 228/227 Бердянськ – Київ та 210/209 Миколаїв – Київ курсуватимуть через ім. Т.Шевченка – Черкаси – Гребінку. Поїзд 18/17 Київ – Адлер курсуватиме через Гребінку – Черкаси – ім. Т.Шевченка. Поїзд 28/27 Севастополь – Київ курсуватиме через ім. Т. Шевченка – Черкаси – Гребінку. № 733/734 Дніпропетровськ – Київ прямуватиме через Користівку – Бурти – Кременчук – Полтаву – Гребінку. Поїзд № 86/85 Львів – Сімферополь курсуватиме через Вапнярку – Слобідку – Помічну – Знам’янку. У зв’язку зі зміною маршруту курсування поїздів можливі затримки у русі. Наразі залізничники вживають усіх заходів, щоб поїзди на кінцеву станцію прибували з мінімальним запізненням. Окрім цього, пасажирам буде запропоновано пересадка на інші поїзди для підвезення їх до місць призначення", - зазначили у перес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня о 06:35 на залізничній станції "Городище", за попередніми даними, в результаті сходження з рейок 20 цистерн, стався розлив нафтопродуктів і загорілися 11 цистерн та локомотив.

Працівники оперативної групи Управління ДСНС України в Черкаській області локалізували загоряння вантажного потягу, в складі якого всього було 35 цистерн.