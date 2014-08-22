Комісія «Укрзалізниці» шукає причини аварії цистерн з нафтою

Комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») під керівництвом генерального директора відомства Бориса Остапюка виїхала до Черкаської області на місце аварії вантажного поїзда, що сталася 22 серпня о 06:04 на перегоні Корсунь - Городище для розслідування причин сходження з рейок цистерн із нафтою. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«На місці сходження вагонів із нафтою, на перегоні Корсунь - Городище, спільно з фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій працює комісія «Укрзалізниці» під керівництвом генерального директора Бориса Остапюка. До її складу також увійшли представники Одеської залізниці, зокрема Шевченківської дирекції залізничних перевезень», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, цистерни з нафтою зійшли з рейок 22 серпня о 6:04, внаслідок чого сталося займання 11 цистерн і розлив нафти. Всього у складі вантажного поїзда №1468 було 35 цистерн із вантажем.

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Також повідомляється, що залізничники задіяли в ліквідації наслідків аварії 5 пожежних поїздів зі станцій Фастів, Дарниця, Помошна, Знам‘янка, Т. Шевченка і два відновлювальні поїзда зі станцій Фастів і Т. Шевченка. Кожен пожежний поїзд містить 200 тонн води і від 5 до 7 тонн піноутворювача.

За даними прес-служби, вантаж слідував зі станції Дрогобич Львівської залізниці на станцію Кагамлицька Південної залізниці.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними ДСНС, 22 серпня на залізничній станції Городище в Черкаській області внаслідок сходження з рейок 20 цистерн, стався розлив нафтопродуктів і займання 11 цистерн і локомотива.

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ДСНС взаємодіє з МВС, Мінінфраструктури і "Укрзалізницею" для недопущення на станцію автомобільного транспорту й місцевих жителів. На місце аварії також виїхав голова ДСНС Сергій Бочковський.