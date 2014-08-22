До Дня Незалежності призначили додатковий поїзд Київ - Львів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Незалежності України призначила додатковий поїзд за маршрутом Київ – Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, додатковий поїзд №253/206 відправиться зі столиці 25 серпня о 01:30 і прибуде до Львова о 10:36, а у зворотному напрямку поїзд відправиться цього ж дня о 19:16 і прибуде до столиці о 05:18.

Продаж квитків на зазначений поїзд уже відкрито, зазначається в повідомленні.

«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначають додаткові поїзди й збільшують кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» до Дня Незалежності призначила шість додаткових поїздів, що з’єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом і Хмельницьким, а також призначила додаткові рейси цілорічного поїзда з Києва до Кам'янець-Подільського.

Придніпровська залізниця до Дня Незалежності призначила додатковий поїзд за маршрутом Дніпропетровськ – Генічеськ.