Серед причин залізничної аварії на Черкащині виключають версію теракту

Як розповів УНІАН речник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, який перебуває безпосередньо на місці події, версія теракту на залізниці висувалася лише на початку розслідування аварії, але потім її повністю відкинули через відсутність будь-яких підтверджень.

Спеціалістами було встановлено, що причиною аварії стало пошкодження колісної пари однієї з товарних цистерн з мазутом на стрілці при в’їзді на станцію, що і призвело до відриву вагонів на швидкості від основного складу потягу.

За словами Проценка, ліквідація пожежі ускладнювалася ще й тим, що аварія сталася майже на станції. Поруч знаходився водовідвідний меліоративний рівчак, і мазут із цистерн одразу ж по рівчаку поширився на 300 метрів до житлових будинків.

Проценко розказав, що місцеві жителі, які проживають поблизу станції, вдячні рятувальникам за оперативність у ліквідації пожежі. Рятувальники вручну рили рівчаки, засипали піском мазут та попередили перекидання вогню на інші будівлі та споруди. Жителі, що проживали поруч з місцем виникнення пожежі, були негайно евакуйовані на безпечну відстань. На місці працювали психологи ДСНС України, які заспокоювали людей та надавали психологічну допомогу.

Наразі триває ліквідація наслідків аварії та пожежі нафтопродуктів. Залізничники приступили до підйому та евакуації пошкоджених цистерн. Також у найближчу добу потрібно замінити частину залізничного полотна, щоб відновити рух потягів цією гілкою.

Читайте такожЗа фактом аварії на залізниці в Черкаській області відкрито справуЗалізнична колія зазнала значних механічних та теплових пошкоджень через аварію та горіння мазуту. Також потрібно відкачати мазут, який потрапив до меліоративного рівчака поруч із залізницею.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня о 6.35 на залізничній станції «Городище» в Черкаській області, на 72 км відрізку Шевченківського відділення Одеської залізниці на вході в станцію під час руху вантажного потягу №1468, що рухався від станції «Миронівка» до станції «Кременчук», сталося сходження з колії 20 цистерн з мазутом, 11 з яких зійшли з рейок та загорілися внаслідок розливу мазуту на площі понад 1250 кв. м. Всього у складі потягу з 36 вагонів було 35 цистерн.

Пожежа було локалізована о 9.50, а повністю ліквідована о 10.42.