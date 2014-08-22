«Укрзалізниця» не підтверджує попередню причину аварії вантажного поїзда на Черкащині

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») не підтверджує ушкодження осі цистерни як попередню причину сходження з рейок вантажного поїзда, яке відбулося 22 серпня о 06:04 на перегоні Корсунь - Городище в Черкаській області і спричинило загоряння 11 цистерн з нафтою.

Як повідомив УНІАН начальник головного управління безпеки руху Укрзалізниці Володимир Крот, який перебуває на місці події, названа ДСНС причина аварії "пошкодження осі однією з вантажних цистерн на стрілці при в'їзді на станцію, що призвело до відриву вагонів на швидкості від основного складу поїзда", не відповідає дійсності.

«Це не відповідає дійсності, версія неправильна, оскільки потрібно спочатку підняти вагони і зібрати їх елементи для подальшого ідентифікування, після чого порівняти факт з вимогою нормативу. І тільки після цього можна приймати рішення про причини аварії, про яку зараз говорити поки рано», - повідомив Кріт, додавши, що вона буде встановлена, найімовірніше, до кінця сьогоднішнього дня.

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Начальник головного управління безпеки руху «Укрзалізниці» також повідомив, що в даний час на ділянці Корсунь - Городище тривають відновлювальні роботи, в яких задіяно близько 150 залізничників Одеської та Південно-Західної залізниць.

«З 25 вагонів, що зійшли з рейок, один вагон піднято і транспортований з перегону на станцію Корсунь, а також ті вагони, які залишилися на рейках. Шляховики відновлюють пошкоджену шлях, енергетики - контактну мережу, а працівники вагонного господарства збирають елементи вагонів», - повідомив Кріт.

Він також нагадав, що у відновлювальних роботах задіяні три відновлювальні і п'ять пожежних потягів «Укрзалізниці».

Фахівець також додав, що на даний момент можна говорити про пошкодження трьох будинків, розташованих поблизу місця події, ще двоє отримали незначні пошкодження.

«Три будинки обгоріли, ще два будинки незначно постраждали і вимагають невеликого ремонту даху. Я не уповноважений говорити про те, хто буде відновлювати пошкоджені будинки, однак я думаю, що це повинна робити не тільки «Укрзалізниця», а й органи місцевої виконавчої влади», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня о 6:04 на перегоні Корсунь - Городище в Черкаській області зійшли з рейок вагони з нафтою, в результаті чого сталося загоряння 11 цистерн. Всього у складі вантажного поїзда №1468 було 35 цистерн з вантажем, який прямував зі станції Дрогобич Львівської залізниці до станції Кагамлыкская Південної залізниці.

У зв'язку з цим інцидентом «Укрзалізниця» змінила маршрут курсування понад 20 пар пасажирських поїздів.

Комісія «Укрзалізниці» під керівництвом генерального директора відомства Бориса Остапюка виїхала в Черкаську область на місце аварії вантажного потяга для розслідування причин сходження з рейок цистерн з нафтою.

За даними ДСНС в Черкаській області, причиною аварії стало пошкодження осі однієї із товарних цистерн з мазутом на стрілці при в'їзді на станцію, що і призвело до відриву вагонів на швидкості від основного складу поїзда.