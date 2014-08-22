Глава «Укрзалізниці» доручив відновити пошкоджені через пожежі будинки на Черкащині

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») поставив завдання будівельним підрозділам залізничної галузі України відновити житлові будинки, які були пошкоджені внаслідок пожежі на перегоні Корсунь - Городище в Черкаській області через загоряння 11 цистерн з нафтою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відновлювальні роботи розпочнуть вже 23 серпня.

«Укрзалізниця» приносить свої вибачення мешканцям пошкоджених будинків за заподіяну матеріальну шкоду їх майну та допоможе у відновленні їх житла»,- підкреслили у відомстві.

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Крім того, «Укрзалізниця» зазначає, що залізничники роблять все можливе для того, щоб в найкоротші терміни відновити рух поїздів на перегоні Корсунь - Городище, де сьогодні стався спалах 11 цистерн з нафтою внаслідок сходу з рейок вантажного поїзда.

У прес-службі нагадали, що комісія «Укрзалізниці» під керівництвом генерального директора відомства Бориса Остапюка виїхала до Черкаської області на місце аварії вантажного потяга для розслідування причин сходження з рейок цистерн з нафтою.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня о 6:04 на перегоні Корсунь - Городище в Черкаській області зійшли з рейок вагони з нафтою, в результаті чого сталося загоряння 11 цистерн. Всього у складі вантажного поїзда №1468 було 35 цистерн з вантажем, який прямував зі станції Дрогобич Львівської залізниці до станції Кагамликська Південної залізниці.

У зв'язку з цим інцидентом «Укрзалізниця» змінила маршрут курсування понад 20 пар пасажирських поїздів.

За даними ДСНС в Черкаській області, причиною аварії стало пошкодження осі одній із товарних цистерн з мазутом на стрілці при в'їзді на станцію, що і призвело до відриву вагонів на швидкості від основного складу поїзда.

«Укрзалізниця» не підтверджує ушкодження осі цистерни як попередню причину аварії вантажного поїзда в Черкаській області.

Як повідомив УНІАН, начальник головного управління безпеки руху Укрзалізниці Володимир Крот, який перебуває на місці події, в результаті пожежі обгоріли три будинки, ще два будинки незначно постраждали і вимагають ремонту даху.