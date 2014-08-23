"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після аварії на Черкащині

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), поки що поїздам встановлено обмеження швидкості руху в 25 км/годину на цій ділянці.

«Опівночі всі цистерни за допомогою тягової і крана техніки відновних поїздів було піднято і прибрано з колії. Шляховики проклали 159 м рейково-шпальної решітки непарної колії. Електрики відновлюють пошкоджену контактну мережу», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що генеральний директор «Укрзалізниці» поставив завдання будівельним підрозділам залізничної галузі приступити вже 23 серпня до відновлення житлових будинків, які було пошкоджено внаслідок пожежі на перегоні Корсунь – Городище. Роботи проводитимуться за кошти відомства.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня о 6.04 на перегоні Корсунь – Городище зійшли з рейок вагони з нафтою, внаслідок чого сталося загоряння 11 цистерн. Загалом вантажний поїзд №1468 складався з 35 цистерн з вантажем. Поїзд прямував із станції Дрогобич Львівської залізниці до станції Кагамликська Південної залізниці.

У зв'язку з інцидентом «Укрзалізниця» змінила маршрут курсування більш як 20 пар пасажирських поїздів.

За даними УДСНС у Черкаській області, причиною аварії стало пошкодження осі однієї з товарних цистерн з мазутом на стрілці при в'їзді на станцію, що призвело до відриву вагонів на швидкості від основного складу потягу.

«Укрзалізниця» не підтверджує пошкодження осі цистерни як попередню причину аварії.

Як повідомив УНІАН начальник головного управління безпеки руху «Укрзалізниці» Володимир Крот, який перебуває на місці події, в результаті пожежі обгоріли три будинки, ще два будинки трохи постраждали і вимагають ремонту дахів.