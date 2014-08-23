Залізничники відновлять 6 пошкоджених внаслідок пожежі будівель на Черкащині

Будівельні підрозділи залізничної галузі України мають намір відновити чотири житлових будинки і дві споруди, які були пошкоджені 22 серпня внаслідок пожежі на перегоні Корсунь – Городище в Черкаській області через загоряння 11 цистерн з нафтою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Залізничники складають акти обсягу пошкоджень. За попередніми оцінками, необхідно буде відремонтувати чотири житлових будинки приватного сектору і дві громадських будівлі», - сказано в повідомленні.

Залізничники приступили до обстеження житлових будинків, пошкоджених через пожежу в селищі Городище. За завданням генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остап‘юка до селища прибули 15 працівників будівельних підрозділів Одеської залізниці.

«Зараз у роботах задіяно 3 будівельно-монтажних поїзди, екскаватори і крани для демонтажу пошкоджених конструкцій. Роботи виконує будівельно-монтажне управління №5», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор «Укрзалізниці» поставив завдання будівельним підрозділам залізничної галузі приступити вже 23 серпня до відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок пожежі на перегоні Корсунь – Городище. Роботи проводитимуться за кошти відомства.

22 серпня о 6.04 на перегоні Корсунь – Городище зійшли з рейок вагони з нафтою, внаслідок чого сталося загоряння 11 цистерн. Загалом у складі вантажного потягу №1468 було 35 цистерн з вантажем. Поїзд прямував зі станції Дрогобич Львівської залізниці до станції Кагамлицька Південної залізниці.

У зв'язку з інцидентом «Укрзалізниця» змінила маршрут курсування більш як 20 пар пасажирських поїздів.

За словами начальника головного управління безпеки руху «Укрзалізниці» Володимира Крота, обгоріли три будинки, ще два будинки трохи постраждали і вимагають ремонту дахів.