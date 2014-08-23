Залізничники прикрасили школу-інтернат у Слов'янську кольорами національного прапора

«Таке колірне оформлення покрівлі навчального закладу запропонував генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остап‘юк під час візиту до школи-интернату», - повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці»

Відновні роботи в інтернаті повністю завершено, в них було задіяно 180 працівників будівельних підрозділів Одеської, Придніпровської і Донецької залізниць.

Відремонтовано приміщення навчального і спального корпусів, їдальні з переходом до спального корпусу будівлі, встановлено близько 400 металопластикових вікон і система водовідведення на дахах, а також відремонтовано цоколь.

На початку серпня керівник «Укрзалізниці» Остап‘юк і міністр інфраструктури Максим Бурбак під час інспекційної поїздки в Донецьку область відвідали школу-інтернат у Слов'янську, доручивши залізничникам до вересня відновити пошкоджені приміщення.

Раніше залізничники відкрили після реконструкції залізничний вокзал у Краматорську і залізничну лікарню в Красному Лимані.

Відновлення пошкоджених під час бойових дій на сході України 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці», за мінімальними підрахунками, в 400 млн. грн. «Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.